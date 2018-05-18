Роспотребнадзор отчитался о борьбе с некачественными овощами

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор за первый квартал 2018 года пресек реализацию около 13 тонн импортной овощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, сообщается на сайте ведомства.

"За 1 квартал 2018 года Роспотребнадзором с реализации снято свыше 56 тонн плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, в том числе 12,6 тонны — импортируемой продукции. Роспотребнадзор уделяет значительное внимание лабораторным исследованиям качества и безопасности плодоовощной продукции. За 1 квартал 2018 года по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано порядка 19 тысяч проб плодоовощной продукции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что удельный вес проб плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, в первом квартале 2018 года составил 0,5%, что немного ниже показателя за аналогичный период 2017 года. В первом квартале прошлого года он составил 0,6%, всего за минувший год — 0,9 %. По микробиологическим показателям удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 2,8%.

"В 1 квартале 2018 г. среди исследованных проб плодоовощной продукции наличие ГМО не зафиксировано. Ситуация по надзору за плодоовощной продукцией остается на контроле Роспотребнадзора", — добавляется в сообщении.