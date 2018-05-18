Роспотребнадзор отчитался о борьбе с некачественными овощами

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор за первый квартал 2018 года пресек реализацию около 13 тонн импортной овощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что удельный вес проб плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, в первом квартале 2018 года составил 0,5%, что немного ниже показателя за аналогичный период 2017 года. В первом квартале прошлого года он составил 0,6%, всего за минувший год — 0,9 %. По микробиологическим показателям удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 2,8%.
"В 1 квартале 2018 г. среди исследованных проб плодоовощной продукции наличие ГМО не зафиксировано. Ситуация по надзору за плодоовощной продукцией остается на контроле Роспотребнадзора", — добавляется в сообщении.