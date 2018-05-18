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Общество

"Воткнул шило в голову". Молодой москвич избил пенсионерку до полусмерти

08:0018.05.2018
(обновлено: 08:05 18.05.2018)
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© Фото : СК РФМужчина, напавший на пенсионерку на юге Москвы. 17 мая 2018Мужчина, напавший на пенсионерку на юге Москвы. 17 мая 2018
© Фото : СК РФ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Москве 17 мая задержали молодого человека, который напал на пенсионерку. Безо всякой причины он избил 70-летнюю женщину, а под конец еще и воткнул ей шило в голову. Сцена избиения попала на камеру у подъезда одного из домов. Против двадцатипятилетнего москвича Владислава Б. возбуждено уголовное дело. Пострадавшая в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. По информации СМИ, в эту ночь задержанный напал еще на одну женщину. Сейчас следствие выясняет, что стало причиной такой агрессии. 

© Depositphotos / sdecoret
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Спасла камера

Запись с камеры — словно кадры из триллера. Видно, как в темное время суток молодой человек в хорошей физической форме целенаправленно идет навстречу прохожей и начинает бить ее прямо по лицу. Она падает на землю. Нападавший сначала попытался вырвать у нее из рук пакет, а потом продолжил наносить удары — ногами по голове. Затем он вывернул содержимое пакета, но взял только шило, которое воткнул жертве дважды прямо в голову. И быстро скрылся. Примерно в два часа ночи пенсионерку обнаружили прохожие, вызвали полицию. Пострадавшая — Наталья Борисенко, по информации следствия, ей 70 лет. Женщину госпитализировали в реанимацию.

По некоторым данным, Владислав в ту ночь напал также на девушку — возле торгового центра. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он пинает ее ногами, высыпает содержимое пакета на землю и что-то говорит. Девушке, сообщают СМИ, удалось встать и дойти до торгового центра, где она попросила вызвать полицию.

Вскоре оперативники задержали подозреваемого. По одной версии, Владислав Б. родился в Рязанской области, а потом переехал в Москву, по другой — он коренной москвич и живет на Борисовских прудах, именно там произошло нападение. Расследование взял под личный контроль руководитель ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов.

Недоразумение

На записи видно, что нападавший и пенсионерка не разговаривали, никакого конфликта не возникло — он сразу набросился на нее. В комментарии журналистам сын пострадавшей предположил, что вряд ли на нее напали с целью ограбления — у Натальи Борисенко ничего ценного не было.
Друзья и знакомые Владислава, в свою очередь, в шоке от случившегося. Они уверяют, что никакой агрессии он никогда прежде не проявлял, а 17 мая, скорее всего, произошло какое-то недоразумение.

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© СК РФ
Москвич с шилом напал на пенсионерку на юге Москвы

"Мы знакомы с ним с детства — он хороший парень, веселый, открытый и общительный. Никогда ни с кем не дрался, был сдержанным. Потом наши пути разошлись. Не знаю, что могло послужить поводом для этого инцидента, но это невообразимо", — рассказал РИА Новости одноклассник подозреваемого. По его мнению, Владислав в момент нападения мог быть пьян или находиться в состоянии аффекта. Других мотивов, говорит он, быть не могло: молодой человек вполне обеспеченный и не стал бы грабить пенсионерку.

Известно, что Владислав закончил технологический колледж в Москве по специальности "секретарь-референт, делопроизводитель". Его сокурсники также обескуражены. "Он никогда прежде не скандалил и никого не бил", — объясняют собеседники. Однако, обращают внимание они, если Влад употреблял спиртное, менялся на глазах.

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Кроме того, знакомые уточняют, что у молодого человека были сложные отношения с родителями, но в свои проблемы он старался никого не посвящать.

"Прекрасный человек, пока не выпьет"

В 2009 году Владислав и его лучший друг попали в страшное ДТП на Кутузовском проспекте. СМИ тогда сообщали, что погибли три человека. Влад оказался единственным пассажиром, который выжил. Его бывшая девушка Мария рассказала РИА Новости, что в той автокатастрофе друг Влада умер прямо у него на руках, что сильно сказалось на его психическом состоянии.

"Влад тоже сильно пострадал — ему раздробило ногу, он не мог ходить, пролежал в больнице все лето. Я помогала ему оправиться от шока. Мы сдружились, потом стали встречаться. Боль от потери лучшего друга он нередко залечивал алкоголем", — вспоминает девушка.

Она почти не сомневается, что причина инцидента, который произошел 17 мая, — как раз алкогольное или наркотическое опьянение. "Мы расстались только потому, что, выпив, Влад терял контроль над своими поступками. Он становился агрессивным, неуправляемым, мог скандалить и пускать в ход кулаки. Но все остальное время — прекрасный человек. Так или иначе, для меня такие отношения были неприемлемы", — призналась она.

Против Владислава Б. возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — "Покушение на убийство", предусматривающей наказание от шести до 15 лет лишения свободы. Следствие проводит необходимые экспертизы, чтобы установить причины жестокой расправы.

Тем временем пользователи в социальных сетях пишут о готовности устроить суд Линча над подозреваемым. А некоторые даже призывают местных жителей организовать дежурство у отделения полиции, чтобы "потолковать с мужчиной".

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