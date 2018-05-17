В ОП прокомментировали предложение о повышении пенсионного возраста

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Повышение пенсионного возраста — непопулярная мера, но иногда нужно принимать и такие решения, этого требует экономическая ситуация, считает член комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Елена Тополева-Солдунова.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг проведет совещание с членами кабмина, на котором будут обсуждаться перспективы повышения пенсионного возраста.

"Это непопулярная мера, но иногда наступают такие моменты, когда нужно и непопулярные меры тоже принимать… мне кажется, что, в общем-то, это правильно. Уже откладывать, наверное, не стоит этот вопрос, потому что его и так уже откладывали очень давно", — приводит пресс-служба палаты слова Тополевой-Солдуновой.

Она добавила, что тема повышения пенсионного возраста не нова, и всегда будут голоса "и за, и против", тем более что, несмотря на рост продолжительности жизни в России, "она еще не такая, как в странах, где пенсионный возраст 65 и выше".

"Но тем не менее, во-первых, экономическая ситуация такова, что если мы хотим получать пенсию, то просто придется повышать этот пенсионный возраст, и во-вторых, ну все-таки действительно, продолжительность жизни увеличивается и будет наверняка увеличиваться — и это тоже важный фактор при принятии решений о пенсионном возрасте", — считает член ОП.