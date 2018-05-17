МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) надеется, что власти не примут решения о повышении пенсионного возраста, если же такую тему вынесут на обсуждение, представители работников будут резко противостоять таким действиям, заявил РИА Новости глава федерации Михаил Шмаков.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг заявила, что повышение пенсионного возраста в России должно быть поэтапным и может растянуться на 10 лет. Она также добавила, что повышение пенсионного возраста должно быть очень плавным, например, каждый год он может повышаться на полгода как для мужчин, так и для женщин.
"Пенсионный возраст повышать нельзя. Граждане все единогласно выбрали президента и надеются, что он глупость такую не допустит", — сказал Шмаков.
"До того, как должно быть принято такое решение, это должно быть обсуждено на Российской трехсторонней комиссии (по регулированию социально-трудовых отношений, в нее входят правительство, работодатели и профсоюзы — ред.), вот тогда пусть официальная точка зрения правительства будет представлена, а мы будем высказывать свою официальную и жесткую точку зрения", — пообещал Шмаков.