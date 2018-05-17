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Общество

Глава ФНПР: профсоюзы будут противостоять повышению пенсионного возраста

17:5717.05.2018
01700
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкМихаил Шмаков. Архивное фотоМихаил Шмаков. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) надеется, что власти не примут решения о повышении пенсионного возраста, если же такую тему вынесут на обсуждение, представители работников будут резко противостоять таким действиям, заявил РИА Новости глава федерации Михаил Шмаков.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время интервью
© Фото : предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Матвиенко рассказала о возможном повышении пенсионного возраста
На прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе. При этом премьер подчеркнул, что решения нужно принимать аккуратно, взвешенно. Во вторник замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявлял РИА Новости, что в правительстве ведутся дискуссии о пенсионном возрасте в РФ, но текста соответствующего проекта еще нет, решение по этому вопросу будет подготовлено только после широкого обсуждения.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг заявила, что повышение пенсионного возраста в России должно быть поэтапным и может растянуться на 10 лет. Она также добавила, что повышение пенсионного возраста должно быть очень плавным, например, каждый год он может повышаться на полгода как для мужчин, так и для женщин.

"Пенсионный возраст повышать нельзя. Граждане все единогласно выбрали президента и надеются, что он глупость такую не допустит", — сказал Шмаков.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Архивное фото
© Владимир Федоренко
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Нилов назвал предложение повысить пенсионный возраст "банальной экономией"
Он добавил, что ФНПР готова резко противостоять таким решениям. "Вот когда будет решение, мы будем говорить: "Это правительство в отставку". Но решения-то нет", — сказал он.

"До того, как должно быть принято такое решение, это должно быть обсуждено на Российской трехсторонней комиссии (по регулированию социально-трудовых отношений, в нее входят правительство, работодатели и профсоюзы — ред.), вот тогда пусть официальная точка зрения правительства будет представлена, а мы будем высказывать свою официальную и жесткую точку зрения", — пообещал Шмаков.

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