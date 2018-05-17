Алла Пугачева спела для гостей Юридического форума в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Алла Пугачева выступила на торжественном вечере в Михайловском замке в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), сообщается в соцсетях ПМЮФ.

На странице ПМЮФ в Instagram размещены фото и видео с ежегодного приема коллегии адвокатов Pen&Paper в рамках форума, который в этот раз прошел в Михайловском замке.

Организаторы заранее не сообщали, кто из знаменитостей на этот раз выступит перед гостями. Сообщается, что звезда российской эстрады исполнила свои старые хиты и пообщалась с гостями.

Петербургский международный юридический форум проходит в северной столице в восьмой раз. Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума-2018.

Публикация от Alexander Aronov (@alexaronov) 16 Май 2018 в 12:06 PDT

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