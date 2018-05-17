Нилов назвал предложение повысить пенсионный возраст "банальной экономией"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил против повышения пенсионного возраста и выразил мнение, что такая мера – это "банальная экономия".

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг проведет совещание с членами кабмина, на котором будут обсуждаться перспективы повышения пенсионного возраста.

"Повышение пенсионного возраста — это банальная экономия. То, что растет количество нетрудоспособного населения, — это да, (но) давайте мы будем стремиться к тому, чтобы росло количество трудоспособного населения. Для этого надо дать людям раньше формировать свои права, нужно бороться с безработицей и бороться с серой занятостью", — заявил РИА Новости Нилов.

Парламентарий отметил, что фракция ЛДПР выступает против увеличения пенсионного возраста и предлагает иные способы для реформирования пенсионной системы. Среди них Нилов отметил возможность перепрофилирования и дополнительного образования для пенсионеров, регистрацию ИП с 14 летнего возраста, решение вопросов самозанятости, борьбу с безработицей и серой занятостью.

"Посмотрите, сколько сегодня в 14 лет молодежи работает. В интернете делают сайты, пишут статьи, дизайном занимаются, репетиторством, преподаванием занимаются. Очень много людей в 14 лет самостоятельно зарабатывают. Дайте возможность им официально все это делать, и они с удовольствием будут при желании формировать свои пенсионные права", — сказал депутат.