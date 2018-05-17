В Тамбове нарисованный бордюр заменят настоящим

БРЯНСК, 17 мая – РИА Новости. Новый бордюр появится на улице Киквидзе в Тамбове в том месте, где дорожники обозначили край проезжей части краской, рассказала РИА Новости представитель мэрии.

Ничего необычного, просто в Тамбове рисуют бордюры pic.twitter.com/tv4RyenGrl — НТВ (@ntvru) 17 мая 2018 г.

Жители Тамбова активно обсуждают в социальных сетях фотографию, на которой запечатлено, как дорожные рабочие окрашивают край проезжей части на улице Киквидзе черно-белыми полосами "под бордюр", которого там нет. Комментаторы сравнивают отсутствующий бордюр с "нарисованными бровями" и "молочным зубом, на месте которого должен вырасти коренной".

"По требованию безопасности работники так обозначили край дорожного полотна. По имеющейся информации, установку нового бордюра начнут уже завтра с утра", — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что эти манипуляции были произведены для того, чтобы были видны границы проезжей части.