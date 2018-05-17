Владимир принимает саммит молодых парламентариев ЦФО

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Межрегиональный саммит молодых парламентариев ЦФО "Политический рубеж" открылся во Владимире, он проводится по инициативе Молодежной думы при Заксобрании Владимирской области и при поддержке исполнительной и законодательной властей региона, сообщает РИА Новости представитель пресс-службы регионального Заксобрания.

"Цель форума — развитие молодежного парламентаризма, объединение социально активной молодежи, стимулирование ее участия в реализации государственной молодежной политики. На встречу съехались представители молодежных парламентских структур со всей центральной России, а также гости из других округов. Кроме того, к нам приехала делегация палаты молодых законодателей при Совете Федерации России", — рассказал собеседник агентства.

Открыл саммит председатель Заксобрания Владимир Киселев, который рассказал о системе работы с молодежью в области, в том числе, об опыте создания Школы молодых законотворцев для старшеклассников.

"Большинство из представленных работ выпускников этой школы вполне могут служить основой для актуальных законодательных инициатив. На сегодняшний день семь региональных законов подготовлены и приняты по инициативе членов Молодежной думы при Законодательном Собрании региона, что уже говорит об успехе нашей молодежи. Я считаю, что подобные институты могут быть кузницей высокопрофессиональных кадров как для органов власти, так и для предприятий страны", — цитирует Киселева пресс-служба.

Нынешний саммит проводится на средства гранта, полученного за проект председателя Молодежной думы Полины Касаткиной. С ним она стала победителем в конкурсе образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме", который также проходит во Владимирской области.

Касаткина удостоилась чести первой выступить в практическом блоке пленарного заседания. Отчеты о работе вниманию собравшихся также предложили молодые законотворцы из Красноярского края, Тамбовской, Московской, Курганской и Брянской областей. Работа саммита продолжилась в формате дискуссионных площадок.