Онищенко выступил за постепенное повышение пенсионного возраста в России

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступает за постепенное повышение в России пенсионного возраста ввиду демографической ситуации в стране.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что повышение пенсионного возраста в России должно быть поэтапным и может растянуться на 10 лет. Она также добавила, что повышение пенсионного возраста должно быть очень плавным, например, каждый год он может повышаться на полгода как для мужчин, так и для женщин.

"Я в принципе за увеличение этого возраста. Об этом я говорю последние пять или шесть лет. Мы приходим к очередному демографическому провалу… у нас просто некому будет работать", — заявил РИА Новости Онищенко.

Он также отметил, что при принятии решения необходимо внимательно выслушать тех, кто выступает против повышения пенсионного возраста.

"Это делать надо постепенно, в некоторых профессиональных категориях (пенсионный возраст), может, даже и понижать надо, это особенно касается профессий тяжелого, вредного труда. Но без повышения мы просто не обойдемся", — сказал депутат.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе. Во вторник замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявлял РИА Новости, что в правительстве ведутся дискуссии о пенсионном возрасте в РФ, но текста соответствующего проекта еще нет, решение по этому вопросу будет подготовлено только после широкого обсуждения.