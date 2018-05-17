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Общество

Конец эпохи: эксперт оценила перспективы сокращения населения России

16:0017.05.2018
(обновлено: 16:04 17.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме. Архивное фотоНоворожденные в родильном доме. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Венявский

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Прогнозы ООН о сокращении населения России к 2050 году примерно до 133 миллионов человек с нынешних 147 миллионов близки к реальной ситуации, однако есть шанс переломить тенденцию, заявила РИА Новости директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Эксперт также объяснила, с чем связано сокращение населения.

Молодая семья. Архивное фото
© Depositphotos / AllaSerebrina
ООН спрогнозировала сокращение населения России до 132 млн к 2050 году‍
Население России к 2050 году может сократиться до 132,7 миллиона человек, продолжится процесс урбанизации и снижения численности сельского населения, сообщается в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ).

По его данным, численность городского населения России к 2050 году увеличится на 3 миллиона человек по сравнению с 2018 годом и составит 110,6 миллиона человек. В процентном отношении доля городов в 2050 году составит 83,3% населения. Из-за процесса урбанизации сельское население будет сокращаться. К 2050 году число жителей в сельской местности снизится до 22,1 миллиона человек с 36,8 миллиона в 2018 году.

Одиночество. Архивное фото
© Fotolia / Junial Enterprises
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"Какими бы прогнозами не пользовались, демографическое прогнозирование предельно ясно, и различия в прогнозах минимальны, поэтому не так важно, сделано ли это ООН или нашим Росстатом. Все эти прогнозы дают приблизительно одинаковую картину, у них очень небольшие различия. Все прогнозы говорят о том, что население по естественным причинам при достигнутом уровне рождаемости и сложившихся темпах роста продолжительности жизни будет сокращаться", — сказала Малева.

Конец эпохи

Она отметила, что "эпоха высокой рождаемости закончилась, и высокой рождаемости просто не может быть сейчас по причинам демографического характера".

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эксперт напомнила, что в репродуктивный возраст сейчас вступает малочисленное поколение матерей, которые просто не могут родить столько, сколько было раньше. Также, по словам эксперта, продолжительность жизни растет, но она растет меньшими темпами, чем могла бы. "Все вместе это уже привело к тому, что мы последние два года находимся в состоянии естественной убыли населения, а не роста. Убыль происходит и, если это не переломить, то к 2050 году, конечно, может быть все, что угодно. Есть желание попытаться преодолеть эту тенденцию. Гарантий страна не имеет", — отметила Малева.

"Это уже осознано, и мы знаем, что в указах президента эта тема поднята, если бы население росло, можно было бы не формулировать задачу обеспечить естественный прирост", — напомнила эксперт.

Переломить ситуацию

Она также отметила, что дальнейшая работа над решением проблемы демографии может помочь переломить ситуацию, однако гарантий нет.

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"Если бы у нас была гарантия, то и этого пункта бы не было (в распоряжениях президента). Ведь если человек здоровый, сильный и красивый, то задание ему быть более здоровым, красивым и сильным мы не даем. Именно потому, что мы не "сильные и здоровые" пока что, это сформулировано в указе и над этим надо работать", — сказала Малева.

Собеседница агентства также отметила, что Росстат строит прогнозы как пессимистические, так и оптимистические.

"Пессимистические сценарии совпадают с ООН, но также Росстат делает оптимистические прогнозы — если все будет хорошо: если будет расти заработная плата и люди будут в более спокойной ситуации находиться, тогда есть расчет на то, что рождаемость повысится, и продолжительность жизни будет расти. Но если мы будем опираться на факты, то эти факты у всех одинаковы", — резюмировала она.

Малева также согласилась с прогнозом ООН о росте населения в городах России.

"Урбанизация населения происходит во всем мире и у нас она тоже происходит. На 3 миллиона возрастет численность населения городов, приблизительно на 10 миллионов сократится численность сельского населения. Села могут опустеть", — сказала она.

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