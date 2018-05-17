Конец эпохи: эксперт оценила перспективы сокращения населения России

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Прогнозы ООН о сокращении населения России к 2050 году примерно до 133 миллионов человек с нынешних 147 миллионов близки к реальной ситуации, однако есть шанс переломить тенденцию, заявила РИА Новости директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Эксперт также объяснила, с чем связано сокращение населения.
По его данным, численность городского населения России к 2050 году увеличится на 3 миллиона человек по сравнению с 2018 годом и составит 110,6 миллиона человек. В процентном отношении доля городов в 2050 году составит 83,3% населения. Из-за процесса урбанизации сельское население будет сокращаться. К 2050 году число жителей в сельской местности снизится до 22,1 миллиона человек с 36,8 миллиона в 2018 году.
Конец эпохи
Она отметила, что "эпоха высокой рождаемости закончилась, и высокой рождаемости просто не может быть сейчас по причинам демографического характера".
"Это уже осознано, и мы знаем, что в указах президента эта тема поднята, если бы население росло, можно было бы не формулировать задачу обеспечить естественный прирост", — напомнила эксперт.
Переломить ситуацию
Она также отметила, что дальнейшая работа над решением проблемы демографии может помочь переломить ситуацию, однако гарантий нет.
Собеседница агентства также отметила, что Росстат строит прогнозы как пессимистические, так и оптимистические.
"Пессимистические сценарии совпадают с ООН, но также Росстат делает оптимистические прогнозы — если все будет хорошо: если будет расти заработная плата и люди будут в более спокойной ситуации находиться, тогда есть расчет на то, что рождаемость повысится, и продолжительность жизни будет расти. Но если мы будем опираться на факты, то эти факты у всех одинаковы", — резюмировала она.
Малева также согласилась с прогнозом ООН о росте населения в городах России.
"Урбанизация населения происходит во всем мире и у нас она тоже происходит. На 3 миллиона возрастет численность населения городов, приблизительно на 10 миллионов сократится численность сельского населения. Села могут опустеть", — сказала она.