В России сократился прирост новых случаев заражения ВИЧ до одного процента

Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте Свердловского областного центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Екатеринбурге. Архивное фото

Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте Свердловского областного центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Екатеринбурге. Архивное фото

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. За последние 3 года прирост новых случаев ВИЧ-инфекции сократился до 1%, рассказала и.о. министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Всероссийском студенческом форуме "Остановим СПИД вместе".

"Если 3 года назад прирост ежегодно новых случаев ВИЧ-инфекции в нашей стране составлял 8-10%, то в этом году это 1%. Нам осталось чуть-чуть для того, чтобы ситуацию стабилизировать", — сообщила Скворцова.

Она добавила, что за последние пять лет количество обследуемых на ВИЧ в России увеличилось в 5 раз — 25% населения страны прошли бесплатное обследование.

За последние 3 года изменились подходы к диагностике и лечению ВИЧ-инфекции. "Мы перешли на самые продвинутые, самые современные международные схемы лечения", — пояснили Скворцова.

Предстоит еще многое сделать для того, чтобы победить ВИЧ-инфекцию, но уже сейчас есть все современные возможности для этого, уточнила Скворцова.