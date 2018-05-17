Матвиенко рассказала о возможном повышении пенсионного возраста

ВОЛГОГРАД, 17 мая — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает, что пенсионный возраст для женщин в РФ может быть повышен до 60 лет.

"Я считаю, что это (при повышении пенсионного возраста) должен быть очень плавный переходный спокойный период. Растянуть увеличение пенсионного возраста надо на 10 лет и каждый год повышать на полгода возраст выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин", — сказала она журналистам.

"То есть если, условно говоря, будет повышен возраст для женщин до 60 лет — хотя это надо обсуждать в обществе — то только через 10 лет он наступит", — отметила Матвиенко.

По словам Матвиенко, это "не произойдет указом, или приказом, или законом, мол, с 1 января 2019 года всем позже выходить на пенсию".

Спикер Совфеда отметила, что не повышать пенсионный возраст в России уже нельзя. "Сейчас как раз то время, когда повышение пенсионного возраста стало в повестку дня. Это сделали уже все государства и европейские, и СНГ", — сказала она. Матвиенко напомнила, что нынешний пенсионный возраст был установлен еще в 30-е годы XX века, когда продолжительность жизни была другой.

"Надо не политизировать этот вопрос, а исходить из экономической и социальной логики. Но не надо прятать голову в песок, ходить вокруг да около — это нечестно, надо с населением открыто говорить", — сказала председатель Совфеда.

По ее словам, пенсионный возраст необходимо повышать "плавно и спокойно", тогда люди будут "знать и готовиться". "Но делать это нужно, это необходимо", — заявила Матвиенко.