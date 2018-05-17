Депутат предложил маркировать фастфуд по аналогии с табачными изделиями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев направил в адрес Минздрава и Роспотребнадзора предложения снабдить упаковки фастфуда предупреждениями о вреде этой еды по аналогии с маркировкой табачных изделий, сообщает в четверг пресс-служба парламентария.
По мнению Цивилева, это позволит обеспечить потребителей достоверной информацией о свойствах фастфуда, а также снизить заболеваемость ожирением и другими заболеваниями.
В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала РИА Новости, что реализация проекта "Светофор" по трехцветной маркировке продуктов питания, которая будет делить их на три группы по полезным свойствам, начнётся в России в начале лета. Проект "Светофор" предполагает цветовую индикацию продуктов питания с указанием содержания в них соли, сахара, жирных кислот.
Для производителей пищевой продукции по поручению Роспотребнадзора разработаны методические рекомендации по добровольной цветовой индикации продуктов, которая позволит потребителю сделать осознанный выбор.