В День России состоится массовый автопробег через Крымский мост

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Молодая гвардия "Единой России" 12 июня в День России проведет массовый автопробег по мосту через Керченский пролив: колонна возьмет старт в Новороссийске, конечной точкой маршрута будет Симферополь, сообщила пресс-служба МГЕР.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем "КамАЗа" из Тамани до Керчи почти за четверть часа. Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением графика, поток автотранспорта запущен 16 мая.

"Крымский мост открыл новые возможности для сообщения с полуостровом, значительно упростил дорогу в Крым. Пользуясь этой возможностью, мы решили в День России провести автопробег, и отметить этот праздник в Симферополе вместе с молодежью Крыма. На сегодняшний день о желании подключиться к акции уже заявили молодогвардейцы и молодежь из большинства регионов Южного федерального округа", — цитирует пресс-служба организации слова председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова.

Планируется, уточнил он, что колонна автомобилей проследует из Новороссийска в Симферополь. Общая протяженность маршрута, по предварительным подсчетам, составит 400 километров.

"К участию в автопробеге приглашаются все желающие: и представители общественных организаций, и просто автолюбители на личном транспорте. Для того чтобы присоединиться к акции необходимо заполнить специальную форму, ссылку на которую можно найти в официальных сообществах МГЕР в социальных сетях. Регистрация продлится до 9 июня", — уточнили в пресс-службе МГЕР.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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