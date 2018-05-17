Власти Камчатки определили даты гонки "Берингия-2019"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая — РИА Новости. Власти Камчатского края в четверг утвердили сроки проведения гонки на собачьих упряжках "Берингия-2019" — торжественное открытие состоится 23 февраля в Петропавловске-Камчатском, старт назначен на 3 марта в селе Эссо, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.

По его словам, даты мероприятия были определены на заседании оргкомитета традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках в правительстве региона, которое прошло под руководством вице-губернатора края Алексея Войтова. Также на заседании утвердили маршрут "Берингии-2019".

"Есть прямое поручение губернатора Владимира Илюхина, чтобы оргкомитет в этом году изменил подход к объявлению дат "Берингии". Она превратилась в масштабный и узнаваемый бренд Камчатского края, который является мощной точкой притяжения туристов в наш регион.

Поэтому сегодня, впервые за всю историю проведения гонки, мы утвердили даты задолго до ее начала", — сказал вице-губернатор края Алексей Войтов.

По данным краевого правительства, "Берингия-2018" попала в "Книгу рекордов России" как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в России. Протяженность гонки составила 2,101 тысячи километр. В настоящее время подана заявка по внесению этого результата в Книгу рекордов Гиннеса, фиксирующую все мировые достижения.

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