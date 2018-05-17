В МЧС и Минобрнауки поддержали запрет на несъемные решетки на окнах школ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Профильные министерства поддержали инициативу депутатов "Справедливой России" о запрете устанавливать несъемные решетки на окнах в детских образовательных учреждениях, сообщил глава фракции в Госдуме Сергей Миронов.

В конце марта нижняя палата парламента приняла проект поручения комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, внесенный депутатами от "Справедливой России". В принятом документе комитету было поручено запросить в правительстве РФ информацию о возможности запрета установки несъемных решеток в окнах помещений, связанных с пребыванием детей в образовательных учреждениях на территории РФ.

"По итогам запроса в правительство РФ заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Кададов сообщил, что МЧС поддерживает инициативу депутатов", — приводит слова Миронова его пресс-служба.

Как добавил политик, в ответе замминистра образования и науки РФ Татьяны Синюгиной также говорится, что министерство поддерживает данную инициативу.

Поручение было принято Госдумой в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, унесшим жизни 60 человек, большинство из которых были детьми.