В Москве распишут более 100 зданий трансформаторных подстанций

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Более 100 зданий трансформаторных подстанций (ТП) распишут в Москве с мая по август, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в четверг.

"В рамках программы, которая проходит с мая по август, будут раскрашены 105 трансформаторных подстанций. В первую очередь оформляются объекты, расположенные в непосредственной близости от наиболее оживленных мест города", — говорится в сообщении.

В комплексе напомнили, что трансформаторные подстанции входят в сферу постоянного контроля со стороны Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ), и если внешний вид фасадов зданий и сооружений не соответствует эстетическим требованиям благоустройства города — вандализм, надписи на стенах — инспекция выдает собственнику здания предписание со сроками устранения, при нарушении которых далее накладывается штраф.

"Красочно оформленные трансформаторные подстанции не только вносят разнообразие в городскую среду, но и, как показывает практика, гораздо реже подвергаются раскраске со стороны посторонних лиц", — подчеркнули в пресс-службе.

Как отметили в комплексе, АО "Объединенная энергетическая компания", которая реализует мероприятия по художественному оформлению зданий трансформаторных подстанций, также занимается эксплуатацией наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки столицы, улучшая облик Москвы за счет установки приборов освещения, а также переноса воздушных линий передач под землю.