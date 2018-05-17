В Ростовской области со дна водоема поднимут танк времен войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Инженерные подразделения Южного военного округа помогут поисковикам поднять со дна водоема в Ростовской области танк времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Инженерные подразделения ЮВО обеспечат эвакуацию тяжелой техники, затем специалисты ремонтно-восстановительных частей выполнят ее реставрацию", — сказал Астафьев.
Отремонтированный танк будет установлен на территории исторического военно-патриотического комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области.
На сегодняшний день в регионе разведано еще семь мест нахождения затопленной боевой техники времен Великой Отечественной войны. Командующий округа поручил разработать дорожную карту поиска, эвакуации и восстановления будущих экспонатов исторического музея.