В Ростовской области со дна водоема поднимут танк времен войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Инженерные подразделения Южного военного округа помогут поисковикам поднять со дна водоема в Ростовской области танк времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

После обращения властей Ростовской области командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников поставил задачу командующему 8-й общевойсковой армии помочь региональному поисковому отряду в подъеме бронетехники, обнаруженной в одном из водоемов Матвеево-Курганского района.

"Инженерные подразделения ЮВО обеспечат эвакуацию тяжелой техники, затем специалисты ремонтно-восстановительных частей выполнят ее реставрацию", — сказал Астафьев.

Отремонтированный танк будет установлен на территории исторического военно-патриотического комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области.

На сегодняшний день в регионе разведано еще семь мест нахождения затопленной боевой техники времен Великой Отечественной войны. Командующий округа поручил разработать дорожную карту поиска, эвакуации и восстановления будущих экспонатов исторического музея.