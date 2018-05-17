Песков ответил на вопрос, приглашали ли Трампа на Олимпиаду в Сочи

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, был ли приглашен на Олимпиаду в Сочи в 2014 году нынешний президент США Дональд Трамп, отметив, что как тогда, так и сейчас, в преддверии чемпионата мира по футболу, Россия рада видеть всех гостей.

"Путин, действительно, не встречался с Трампом, мы неоднократно это говорили, когда был этот конкурс красоты. Но я сейчас не могу вам точно сказать, было ли приглашение на Олимпиаду. Собственно, мы тогда абсолютно всем говорили так же, как сейчас говорим насчет чемпионата мира по футболу, что мы будем рады видеть всех в нашей стране и приветствовать всех на прекрасной Олимпиаде в Сочи-2014", — сказал Песков журналистам на вопрос о том, действительно ли не встречался президент РФ Владимир Путин с Трампом на конкурсе Мисс Вселенная в 2013 году и был ли Трамп приглашен на Олимпиаду.