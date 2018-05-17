В Москве в пятницу объявили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в пятницу 18 мая "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы и высокой пожароопасности.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По прогнозу Гидрометцентра, в пятницу в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза. Прогнозируется южный ветер с порывами при грозе до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит 23-25 градусов.