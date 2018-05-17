12:5617.05.2018
(обновлено: 13:03 17.05.2018)
651160
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала помочь получить российское гражданство блокаднице Ленинграда, которая в прошлом году приехала в Россию из Донбасса.
Телеканал RT
на своем канале в Telegram сообщил, что Клавдия Мальцева, пережившая блокаду, в советские годы уехала жить в Донецк, а после распада СССР получила украинский паспорт. Из-за конфликта на юго-востоке страны ей перестали платить пенсию, и в 2017 году родственники перевезли женщину в Москву.
В столичном миграционном центре у женщины сначала отказались принимать документы из-за "ветхого" свидетельства о рождении, а после получения нового документа — из-за отсутствия в нем места рождения.
"Будем писать обо всех, кто мешает ей, вдове советского офицера, ленинградке, стать гражданкой России. Обо всех, кто позорит доброе имя Родины, которая у нас с Клавдией Мальцевой общая", — написала Симоньян в Telegram.
По ее мнению, надо прилюдно выпороть на Красной площади чиновников, которые "издеваются над 82-летней русской женщиной <…>, бежавшей от войны в Донецке, потому что у нее "ветхие" документы, которые "забывают" проставить нужную информацию в новые документы".
Позднее Симоньян рассказала, что ей позвонили из МВД и сообщили, что эту ситуацию пообещала взять на личный контроль начальник миграционного управления ведомства Ольга Кириллова.
"О, великая сила интернета", — отметила она.
Симоньян заверила, что RT будет следить за развитием этой истории, и поблагодарила за то, что на ситуацию обратили внимание.
"Сатира и карикатуры на военно-историческую тему появились задолго до Великой Отечественной войны — во времена Отечественной войны 1812 года", — рассказывает Юлия Веретнова, начальник выставочного отдела Музейного агентства Ленинградской области. Тогда выпускали листовки, посвященные борьбе с Наполеоном и французской армией. Первая страница обложки книги "Карлушку — на мушку!"
Рисунок "После налета советской авиации". Директор военного завода в районе Берлина: — Интересуюсь, как бы пройти в свой кабинет...
Флит А., Лео Б. "В лоб! Сатира на фронте".
В XIX веке в сатирических иллюстрациях художники, по сути, опирались на традиционный лубок: враг изображался комически, а полководец (например, Кутузов) — в образе богатыря. Первая страница обложки книги Флит А. "Гансы и фрицы".
Военные карикатуры создавались на протяжении всего XIX века — в периоды разных конфликтов. Первая страница обложки книги В. Гальб "Блиц-крик и фриц-вой".
Во время Великой Отечественной эти традиции продолжились, но немного в ином ключе. "Блиц-крик".Флит А., Лео Б. "В лоб! Сатира на фронте".
"Как и раньше, к рисунку добавляли рифмованный текст. Но сами картинки стали иными — боле натуралистичными по сравнению с XIX веком", — отмечает Юлия Веретнова. Почтовая карточка "Цепные фашистские собаки (Геббельс)". Художник и автор текста — В.А. Гальба.
Сатира стала более острой и злой. "Отчасти такая натуралистичность была связана с появившимся искусством кино, которое позволяло показывать окружающий мир иначе", — считает Юлия Веретнова. Это в любом случае влияло и на изобразительное искусство. "Транспортный самолет армии Паулюса". Гальб В. "Блиц-крик и фриц-вой".
На карикатурах было множество подробных военных деталей, вражеские солдаты зачастую изображались в виде инвалидов. Иллюстрация "Генерал на бегу" из книги Флит А. "Гансы и фрицы".
Благодаря знаменитой поэме Александра Твардовского мы все знаем Василия Теркина. Впервые этот персонаж появился на страницах газеты "На страже Родины" еще во время советско-финской войны. В издании был специальный раздел, где публиковались истории похождений русского бравого солдата. "В зоопарке". Текст к иллюстрации:"- Ой, мама, посмотри, сколько Геббельсов!" Газета "Красноармейская правда".
Теркин был далеко не единственным литературным персонажем, воплощавшим образ удачливого бойца-балагура. Во время Великой Отечественной на страницах разных газет фигурировали и другие популярные герои с говорящими именами: казак Иван Гвоздев, разведчик Иван Штык, Трофим Бомба, Остап Пуля. "Микрофон и бумага".Флит А. "Гансы и фрицы".
Считается, что всего таких героев-бойцов, обитавших на страницах газет, было порядка 60 — над этими образами работали разные писатели, сегодня уже мало знакомые читателям. "По беды Германии".Гальб В. "Блиц-крик и фриц-вой".
В редакции газет приходили сотни писем с фронта: бойцы воспринимали литературных персонажей как реальных людей. Уже это говорит о том, насколько действенной была сатира. "На высоте положения".Рис. Л. Коростышевского. Газета "Знамя Победы".
Практически во всех изданиях имелись свои отделы сатиры и юмора, где описывали жизнь этих персонажей. Кстати, как и имена вымышленных бойцов, названия этих газетных рубрик были яркими: "Прямой наводкой", "Беглым огнем", "Штыком балтийским". Гитлеровский "Блицкриг". Рис. худ. Кукрыниксы. Газета "Знамя Победы".
Что касается образа врага, то Гитлера обычно сравнивали с его предшественниками, которые потерпели поражение в России: с Наполеоном и тевтонскими рыцарями времен Ледового побоища. "Фашистский "Культуртрегер". Газета "Знамя Победы", 1941 г.
Открытки выпускались тиражами порядка тысячи экземпляров. Чаще всего это были репродукции известных плакатов, а часть создавалась по мотивам литературных произведений тех лет. Таких открыток до наших дней дошло совсем немного. Работа "Закон разведчика — дерзость, решимость, быстрота и неустрашимость".