МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала помочь получить российское гражданство блокаднице Ленинграда, которая в прошлом году приехала в Россию из Донбасса.

Телеканал RT на своем канале в Telegram сообщил, что Клавдия Мальцева, пережившая блокаду, в советские годы уехала жить в Донецк, а после распада СССР получила украинский паспорт. Из-за конфликта на юго-востоке страны ей перестали платить пенсию, и в 2017 году родственники перевезли женщину в Москву.

В столичном миграционном центре у женщины сначала отказались принимать документы из-за "ветхого" свидетельства о рождении, а после получения нового документа — из-за отсутствия в нем места рождения.

"Будем писать обо всех, кто мешает ей, вдове советского офицера, ленинградке, стать гражданкой России. Обо всех, кто позорит доброе имя Родины, которая у нас с Клавдией Мальцевой общая", — написала Симоньян в Telegram.

По ее мнению, надо прилюдно выпороть на Красной площади чиновников, которые "издеваются над 82-летней русской женщиной <…>, бежавшей от войны в Донецке, потому что у нее "ветхие" документы, которые "забывают" проставить нужную информацию в новые документы".

Позднее Симоньян рассказала, что ей позвонили из МВД и сообщили, что эту ситуацию пообещала взять на личный контроль начальник миграционного управления ведомства Ольга Кириллова.

"О, великая сила интернета", — отметила она.

Симоньян заверила, что RT будет следить за развитием этой истории, и поблагодарила за то, что на ситуацию обратили внимание.