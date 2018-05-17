В Магадане этим летом будет продаваться самый дешевый лосось

МАГАДАН, 17 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный подписал соглашения о социальном партнерстве с представителями рыбопромышленных организаций Магаданской области, в рамках которых выловленный летом лосось будет продаваться в Магадане по самым низким ценам в России, сообщает правительство региона.

Подобные соглашения подписываются ежегодно с 2015 года по инициативе губернатора Магаданской области. Количество предприятий, участвующих в обеспечении населения доступной рыбой в рамках данных соглашений растет. К примеру, в 2017 году было подписано 19 соглашений, а в этом году их количество выросло до 23.

"Такая торговля организована на регулярной основе на ярмарках выходного дня. На рынке доступная цена реализации летом 2017 года была по 50-70 рублей за горбушу, по 150-200 рублей за кету, как говорят на Колыме, за хвост. А мороженая рыба, благодаря действию соглашения продаётся всю осень, зиму и весну 2017-2018 годов. Цена, к примеру, в Мегамаге была по 72 рубля за килограмм горбуши и 144 рубля за килограмм кеты, что ниже, чем в любом из дальневосточных регионов", — говорится в сообщении.

Поясняется, что соглашение предусматривает взаимные обязательства сторон по организации мест и условий реализации свежевыловленной, охлажденной и замороженной рыбы в Магадане и поселках региона, а также своевременной подготовки и доставки таких уловов в установленные места реализации. Оно будет действовать до 31 декабря 2018 года.

"Рыбодобывающие предприятия планируют не менее пяти процентов выловленных тихоокеанских лососей (кеты и горбуши) направлять в места реализации и вести там продажи рыбы без оптовых и розничных посредников, обеспечивая населению и гостям области доступные цены. В 2017 году в рамках данных соглашений в Магаданской области было реализовано более 140 тонн горбуши, кеты, гольцов, камбал, сельди, минтая и трески. В этом году планируется, что объёмы реализованной по соглашениям рыбы будут больше на 10-20 процентов", — дополняет ведомство.