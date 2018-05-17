Власти Сахалина помогут Кунаширу, где закончился бензин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мая — РИА Новости. Власти Сахалинской области помогут решить проблему отсутствия бензина на единственной АЗС острова Кунашир, сообщили РИА Новости в правительстве региона в четверг.

"Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области поможет портовым организациям Южных Курил получить лицензии для работы с нефтепродуктами. Такое поручение руководству ведомства дал губернатор Олег Кожемяко", — сообщили в пресс-службе правительства.

В конце марта при разгрузке теплохода "Персей", доставившего на Кунашир бензин, Южно-Курильский линейный отдел полиции на транспорте выяснил, что судовладелец имеет лицензию только на перевозку опасного груза – нефтепродуктов, но не на погрузо-разгрузочные операции с ним.

"Был составлен соответствующий протокол. Сейчас дело об административном правонарушении рассматривается в суде. После этого выгрузка бензина в порту Южно-Курильска не велась, — разъяснили в правительстве. — Через несколько недель "Персей" с грузом бензина вновь пришел на Курилы. Как и прежде, теплоход разгрузить не удалось. На этот раз причиной стало отсутствие необходимых лицензий у организаций Южно-Курильского района, которые занимаются погрузо-разгрузочными работами в порту".

В результате на Кунашире образовался острый дефицит бензина. Общественный транспорт перешел на сокращенный график работы. На местном черном рынке цена бензина достигла 100 рублей за литр. При этом дефицита дизельного топлива на острове нет.

По информации областного министерства транспорта и дорожного хозяйства, необходимые документы сейчас оформляются в федеральных органах власти. "Персей" вернулся в порт погрузки.

"Когда принимаются решения, связанные с завозом грузов на такие отдаленные территории, как Курильские острова, надо прежде всего отдавать себе отчет о возможных последствиях. Здесь от каждого теплохода напрямую зависит жизнь и благополучие местных жителей. Нельзя из-за неправильно оформленных бумаг оставлять целый остров без грузов первой необходимости. Считаю, в этой ситуации можно было оштрафовать портовиков, судовладельца, но принять решение в интересах граждан", — цитирует пресс-служба слова губернатора.