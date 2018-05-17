Власти Сахалина помогут Кунаширу, где закончился бензин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мая — РИА Новости. Власти Сахалинской области помогут решить проблему отсутствия бензина на единственной АЗС острова Кунашир, сообщили РИА Новости в правительстве региона в четверг.
"Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области поможет портовым организациям Южных Курил получить лицензии для работы с нефтепродуктами. Такое поручение руководству ведомства дал губернатор Олег Кожемяко", — сообщили в пресс-службе правительства.
В конце марта при разгрузке теплохода "Персей", доставившего на Кунашир бензин, Южно-Курильский линейный отдел полиции на транспорте выяснил, что судовладелец имеет лицензию только на перевозку опасного груза – нефтепродуктов, но не на погрузо-разгрузочные операции с ним.
"Был составлен соответствующий протокол. Сейчас дело об административном правонарушении рассматривается в суде. После этого выгрузка бензина в порту Южно-Курильска не велась, — разъяснили в правительстве. — Через несколько недель "Персей" с грузом бензина вновь пришел на Курилы. Как и прежде, теплоход разгрузить не удалось. На этот раз причиной стало отсутствие необходимых лицензий у организаций Южно-Курильского района, которые занимаются погрузо-разгрузочными работами в порту".
По информации областного министерства транспорта и дорожного хозяйства, необходимые документы сейчас оформляются в федеральных органах власти. "Персей" вернулся в порт погрузки.
"Когда принимаются решения, связанные с завозом грузов на такие отдаленные территории, как Курильские острова, надо прежде всего отдавать себе отчет о возможных последствиях. Здесь от каждого теплохода напрямую зависит жизнь и благополучие местных жителей. Нельзя из-за неправильно оформленных бумаг оставлять целый остров без грузов первой необходимости. Считаю, в этой ситуации можно было оштрафовать портовиков, судовладельца, но принять решение в интересах граждан", — цитирует пресс-служба слова губернатора.