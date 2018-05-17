ООН прогнозирует сокращение населения России к 2050 году до 133 млн человек

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Население России к 2050 году может сократиться до 132,7 миллиона человек, продолжится процесс урбанизации и снижения численности сельского населения, сообщается в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ).

По данным ДЭСВ, численность городского населения России к 2050 году увеличится на 3 миллиона по сравнению с 2018 годом и составит 110,6 миллиона человек. В процентном отношении доля городов в 2050 году составит 83,3% населения.

В докладе отмечается, что из-за процесса урбанизации сельское население будет сокращаться. К 2050 году число жителей в сельской местности снизится до 22,1 миллиона с 36,8 миллиона в 2018 году. Для сравнения, в 1950 году, когда организация начала подсчеты, сельское население составляло 57,4 миллиона человек.

В целом количество всего населения России к 2050 году по прогнозам снизится до 132,7 миллионов.

Ранее в мае вышел указ президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Согласно указу, будет проводиться активная политика демографического развития и выхода на устойчивый рост численности населения.

В ноябре правительство выпустило распоряжение о проведении всероссийской переписи населения РФ в 2020 году с 1 по 31 октября. Документ также предполагает проведение с 1 по 31 октября 2018 года пробной переписи, которая ориентировочно охватит 550 тысяч человек для отработки программно-методологических и организационных вопросов всероссийской переписи.

По данным Росстата, численность постоянного населения России на 1 января 2018 года составляла около 147 миллионов человек.