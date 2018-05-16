В СФ разработали проект об оплате услуг адвоката на основании результата

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас вместе с другими парламентариями разработал проект федерального закона, направленного на уточнение статуса адвоката и создание дополнительных гарантий реализации конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи.

Как сообщил Клишас РИА Новости, внесение законопроекта в Госдуму ожидается в ближайшие дни. Документ предусматривает, в частности, включение в соглашение между адвокатом и его клиентом условия, согласно которому размер и выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи.

"Предлагаемые меры создадут условия для получениями квалифицированной юридической помощи лицами, не располагающими на момент заключения соглашения с адвокатом денежными средствами для выплаты ему вознаграждения. Это повысит доступность помощи адвокатов", — убеждён Клишас.

По его словам, поддержка парламентариями предлагаемой законодательной инициативы и других законопроектов, направленных на создание дополнительных гарантий реализации конституционных прав граждан, позволит создать эффективную внутригосударственную систему защиты прав россиян.

Законопроект вносит изменения, касающиеся статуса адвоката, ограничений по количеству замещения должности президента адвокатской палаты, полномочий палаты адвокатов, деятельности адвокатских бюро и соглашений об оказании юридической помощи. В частности, лицо, занимавшее должность президента адвокатской палаты в течение двух сроков, может вновь занять указанную должность исключительно путем избрания его президентом на собрании адвокатов или на их Всероссийском съезде.

"Адвокатура как независимая самоуправляемая корпорация имеет право определять очередность пребывания своих членов на выборных должностях. Предлагаемые поправки позволят сохранять на ответственных постах тех руководителей, которые хорошо организовали работу, заслужили доверие и получили поддержку большинства коллег", — пояснил глава комитета.

Также, сообщил сенатор, перечень оснований приостановления статуса адвоката дополняется новым – заявлением адвоката; дополняется порядок изменения членства в региональной адвокатской палате указанием на то, что адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности менее пяти лет, вправе изменить членство в адвокатской палате на основании решения совета палаты, согласованного с Федеральной палатой адвокатов (ФПА); закрепляются полномочия ФПА по обеспечению соблюдения адвокатскими палатами субъектов РФ законодательства об адвокатуре и кодекса профессиональной этики адвоката, в том числе, по дисциплинарному производству в отношении адвоката, а также по разработке и утверждению порядка прохождения стажировки и работы в качестве помощника адвоката.

Как считает Клишас, эти поправки позитивно скажутся на общем состоянии дисциплинарной практики, повысят уровень профессиональной ответственности перед гражданами и организациями в рядах адвокатуры.

Помимо этого, законопроект уточняет правовое регулирование организации и деятельности адвокатского бюро: в частности, появляется возможность установить в партнерском договоре иерархию партнеров и дифференцировать их права и обязанности. Исключается требование о том, что в числе учредителей коллегии адвокатов должно быть минимум два адвоката, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет. "Это нововведение направлено на создание условий для пополнения состава адвокатуры молодыми практикующими юристами", — заявил глава комитета Совета Федерации.