Омбудсмены призвали регионы обеспечить доступную среду в психинтернатах

ЯЛТА, 16 мая — РИА Новости. Координационный совет уполномоченных по правам человека в России рекомендует исполнительной власти в субъектах обеспечить доступную среду в психоневрологических интернатах.

"Мы рекомендуем <…> органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить проведение в психоневрологических интернатах мероприятий по созданию доступной среды для лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата", — сказала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, подводя итоги заседания совета по теме "Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья" в Ялте.

Ранее на заседании было принято решение рекомендовать Госдуме ускорить принятие законопроекта о внесении изменений в нормативные акты для повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных граждан. Омбудсмены рекомендовали правительству рассмотреть вопрос о расширении сети психоневрологических стационаров в стране и сократить число документов, необходимых для назначения супруга опекуном для страдающего психическими заболеваниями человека. Минздраву же предложили закрепить минимальную норму жилой площади для человека в психоневрологических стационарах.

Координационный совет единогласно одобрил проект резолюции. Москалькова заявила, что до 1 июня региональные омбудсмены могут представить дополнительные предложения по данной теме. Свои рекомендации, по ее словам, представит также Министерство здравоохранения. Доклады, озвученные на совете, позднее опубликуют на сайте Москальковой.