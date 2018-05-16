Омбудсмены призвали правительство обсудить развитие психостационаров

ЯЛТА, 16 мая — РИА Новости. Координационный совет уполномоченных по правам человека в РФ рекомендует правительству рассмотреть вопрос о расширении сети психоневрологических стационаров в стране, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Рекомендовать правительству рассмотреть вопрос по разработке государственной межведомственной программы развития сети стационарных учреждений здравоохранения и социальной зашиты для лиц, страдающих психическими расстройствами", — сказала Москалькова, подводя итоги заседания корсовета по теме "Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья".

Ранее на заседании было принято решение рекомендовать Государственной думе ускорить принятие законопроекта о внесении изменений в нормативные акты для повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных граждан, кабмину – сократить число документов для назначения супруга опекуном, а Минздраву — закрепить норму о жилплощади в психостационарах.

Координационный совет единогласно одобрил проект резолюции. Москалькова заявила, что до 1 июня региональные омбудсмены могут представить дополнительные предложения по данной теме. Свои рекомендации, по ее словам, представит также министерство здравоохранения. Доклады, озвученные на совете, позднее опубликуют на сайте Москальковой.