Эксперт оценила решение о реорганизации Минобрнауки

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко считает, что разделение Минобрнауки на два ведомства — это скорее формальные изменения в структуре российского образования, чем изменения по существу.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минобрнауки разделяется на два ведомства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Первое займется госполитикой в сфере общего и среднего образования, второе – научной и инновационной деятельностью. Кроме того, Рособрнадзор и Росмолодежь перейдут в подчинение правительству. Также Владимир Путин упразднил Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), передав его функции новому министерству науки и высшего образования.

"На мой взгляд, ничего существенно не изменится. Кто бы ни стал министром в новом ведомстве, курирующем высшее образование и науку, — будет ли это Григорий Трубников (замминистра образования), или Михаил Котюков (экс-глава ФАНО) — эти чиновники уже так или иначе работали в сфере управления наукой. Высшее образование для них будет внове, но, в принципе, особых изменений здесь ждать не приходится. Соответственно, какие они направления будут развивать, в общем, уже понятно. Я не вижу никаких особых причин на то, чтобы деятельность чиновников кардинально изменилась от того, что возникли новые министерства", — заявила Клячко РИА Новости.

Она отметила, что, скорее всего, "активизируется деятельность определенных лоббистов, которые будут стараться влиять уже на нового министра". "Но вообще говоря, то, что происходит, — это скорее изменения по креслам, но не по сути", — считает эксперт.

Клячко также отметила, что разделение и слияние ведомств в сфере управления образованием происходит не первый раз. Она напомнила, что в 2004 году обоснованием для формирования единого министерства было решение развивать систему непрерывного образования.

"У нас это министерство сливали и разливали бессчетное число раз. В 2004 году решили выстроить систему непрерывного образования. Видимо, сейчас это не принимается в расчет. Я думаю, в последние годы многие вузы недовольны тем, что им уделяется меньше внимания, чем могло бы. И теперь, когда будет отдельное министерство, оно будет сосредоточено конкретно на науке и высшем образовании. Вместе с тем, во многие вузы уже вошла система среднего профессионального образования, при многих университетах есть лицеи и гимназии. Таким образом, мы начинаем единую систему несколько искусственно делить на части. Посмотрим, что будет дальше, может быть, через некоторое время министерства опять сольют", — заключила она.