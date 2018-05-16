Медведеву показали станцию метро "Новокрестовская" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Руководители петербургского метростроя и губернатор Георгий Полтавченко показали премьер-министру России Дмитрию Медведеву новую станцию санкт-петербургского метро "Новокрестовская", которая готовится к открытию.
Станция оформлена в морском стиле, ее изюминкой стали 3D-панно с изображениями Финского залива в разные времена года, которые заменили традиционную мозаику.
Премьер @MedvedevRussia спустился в питерскую подземку pic.twitter.com/BA9xV1XNdi— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 мая 2018 г.
Здесь же впервые будут работать траволаторы отечественного производства, сконструированные и изготовленные в Санкт-Петербурге. На одном из них глава правительства проехал.
Затем он осмотрел пункт досмотра пассажиров и проверил работу электронной стойки помощи пассажирам. На вызов Медведева моментально ответила диспетчер, предложив необходимую помощь. Впрочем, руководители петербургского метро сами рассказали премьеру обо всех особенностях станции и маршрутах метрополитена.
По словам строителей, аналогов "Новокрестовской" в России не существует, так как ее сооружение осуществлялось новым методом "топ-даун", другим техническим достижением является проходка перегонного двухпутного тоннеля протяженностью 5,2 километра.
Пообщавшись с работникам станции и строителями, Медведев согласился зайти в вагон поезда, который стоял у платформы. Осмотрев вагон, он заглянул в кабину машиниста, где ему рассказали об особенностях строительства новых тоннелей и возможностях управления поездом.
Ожидается, что для пассажиров станция откроется 27 мая, в День города, и станет 68 станцией санкт-петербургского метро.