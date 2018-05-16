Медведеву показали станцию метро "Новокрестовская" в Петербурге

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения станции метро Новокрестовская в Санкт-Петербурге. 16 мая 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения станции метро Новокрестовская в Санкт-Петербурге. 16 мая 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Руководители петербургского метростроя и губернатор Георгий Полтавченко показали премьер-министру России Дмитрию Медведеву новую станцию санкт-петербургского метро "Новокрестовская", которая готовится к открытию.

Станция "Новокрестовская" расположена рядом со стадионом "Санкт-Петербург Арена". Как сообщили Медведеву строители, она имеет большие по сравнению с другими станциями метрополитена габариты, так как проектировалась с учетом увеличенного пассажиропотока в преддверии чемпионата мира по футболу.

Станция оформлена в морском стиле, ее изюминкой стали 3D-панно с изображениями Финского залива в разные времена года, которые заменили традиционную мозаику.

​Здесь же впервые будут работать траволаторы отечественного производства, сконструированные и изготовленные в Санкт-Петербурге. На одном из них глава правительства проехал.

Затем он осмотрел пункт досмотра пассажиров и проверил работу электронной стойки помощи пассажирам. На вызов Медведева моментально ответила диспетчер, предложив необходимую помощь. Впрочем, руководители петербургского метро сами рассказали премьеру обо всех особенностях станции и маршрутах метрополитена.

Они продемонстрировали ему работу новых автоматов по продаже билетов. Глава кабмина прошел через турникет и спустился на платформу по эскалатору. Во время экскурсии ему рассказали, что новая станция спроектирована специально для удобства людей с ограниченными физическими возможностями.

По словам строителей, аналогов "Новокрестовской" в России не существует, так как ее сооружение осуществлялось новым методом "топ-даун", другим техническим достижением является проходка перегонного двухпутного тоннеля протяженностью 5,2 километра.

Кроме того, как рассказали Медведеву, станция возведена на искусственно созданной территории в западной части Крестовского острова, где еще четыре года назад были воды Финского залива.

Пообщавшись с работникам станции и строителями, Медведев согласился зайти в вагон поезда, который стоял у платформы. Осмотрев вагон, он заглянул в кабину машиниста, где ему рассказали об особенностях строительства новых тоннелей и возможностях управления поездом.

Ожидается, что для пассажиров станция откроется 27 мая, в День города, и станет 68 станцией санкт-петербургского метро.