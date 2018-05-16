Медведев оценил новую станцию метро в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил уникальность открывающейся станции метро "Новокрестовская" в Санкт-Петербурге.

"Надеюсь, что все будет нормально в ходе эксплуатации. Совсем скоро уже должна быть создана еще одна станция – следующая станция "Беговая". Как сейчас объяснили, тогда наше метро станет еще лучше. Всего в Петербурге будет 69 станций. Большое метро", — сказал Медведев во время общения со строителями новой станции "Новокрестовская" и ее сотрудниками.

Глава правительства также отметил значение строительства современных станций для такого большого города как Санкт-Петербург.

Медведев во время общения с рабочими поблагодарил их за работу и отметил уникальность возведенной станции.

​"Я не успел высказать свое восхищение. Я все-таки хорошо знаю наше, ленинградское еще когда-то, санкт-петербургское метро. В прежние годы, когда я здесь жил, я, естественно, пользовался им регулярно. Но такого метро у нас еще не было, чтобы на намывной территории и с двумя тоннелями. Это, конечно, уникальный строительный опыт", — отметил Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что станция является уникальной с точки зрения своих габаритов и компоновки, так как позволит обслуживать большой поток пассажиров после футбольных матчей и других мероприятий на новом стадионе "Санкт-Петербург Арена".

"Я бы даже сам ездил – пять баллов", — оценил Медведев труд метростроевцев.

"Станция на самом деле красивая, цвет абсолютно питерский – цвет залива, неба, морской воды", — отметил он.

Рабочие также сообщили, что по новой ветке будут ходить поезда отечественного производства.

Станция "Новокрестовская" расположена рядом со стадионом "Санкт-Петербург Арена". Она имеет большие по сравнению с другими станциями метрополитена габариты, так как проектировалась с учетом увеличенного пассажиропотока.

Станция оформлена в морском стиле, ее изюминкой стали 3D панно с изображениями Финского залива в разные времена года, которые заменили традиционную мозаику.

На станции будут находиться траволаторы отечественного производства.

По словам строителей, аналогов "Новокрестовской" в России не существует, так ее сооружение осуществлялось новым методом "топ — даун", другим техническим достижением является проходка перегонного двухпутного тоннеля протяженностью 5,2 километра. Ожидается, что для пассажиров станция откроется 27 мая в День города и станет 68 станцией санкт-петербургского метро.