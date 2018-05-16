Житель Ярославской области погасил долги по алиментам из-за ЧМ по хоккею

БРЯНСК, 16 мая — РИА Новости. Житель Ярославской области погасил задолженность по алиментам в размере около 100 тысяч рублей, побоявшись, что не сможет выехать из страны на чемпионат мира по хоккею в Дании, сообщает УФССП по региону.

"Получив постановление об ограничении выезда за границу, должник сразу явился в службу (судебных приставов — ред.). Он собирался на чемпионат мира по хоккею и, опасаясь не попасть на игру, в срочном порядке оплатил образовавшуюся у него задолженность на сумму около 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении

Отмечается, что суд обязал жителя региона выплачивать ежемесячно 25% из заработка на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако отец игнорировал требования суда и всячески скрывался от приставов, уклоняясь от уплаты алиментов в пользу бывшей жены. Судебный пристав-исполнитель в конечном итоге ограничил мужчину в праве выезда за рубеж, отмечает ведомство.