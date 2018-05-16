В Вологодской области пройдет областная ярмарка вакансий

ВОЛОГДА, 16 мая — РИА Новости. Виктория Смирнова. Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест "Один день — 100 возможностей" пройдет в четверг в городах и районах Вологодской области, сообщил РИА Новости начальник департамента труда и занятости населения региона Олег Белов.

"Посетители ярмарки вакансий смогут получить информацию о подходящих вариантах трудоустройства, а также рассмотреть вакансии, не требующие квалификации, пройти собеседование с работодателями. Также соискателям будут предложены более 13 тысяч вакантных рабочих мест, в том числе с возможностью обучения на рабочем месте, предоставлением жилья, работой вахтовым методом", — рассказал Белов.

По его словам, на ярмарке будут работать специализированные консультационные пункты службы занятости: по подбору вариантов подходящей работы с использованием данных общероссийского портала "Работа в России", по оказанию соискателям помощи в составлении резюме, получения государственных услуг в сфере занятости населения, в том числе в электронном виде, регистрации и подтверждения учетных записей пользователей на Едином портале государственных услуг.

"Кроме того на ярмарке вакансий "Один день — 100 возможностей" в областном центре откроются информационные пункты специалистов Пенсионного фонда, бюро медико-социальной экспертизы, Государственной инспекции труда, социальной защиты населения", — добавил начальник департамента.