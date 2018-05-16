Медведев отметил, что аудитория ПМЮФ-2018 растет с каждым годом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), отметил, что аудитория мероприятия растет с каждым годом, а повестка отражает все мировые тренды, в том числе и вопрос противостояния между "ботом и человеком", исход которого ему самому интересно было бы узнать.

"Аудитория форума растет с каждым годом, все больше привлекается юристов по всему миру… В этом году в его работе принимают участие более 4 тысяч человек из 90 стран, но и огромное количество людей просто увидит онлайн-трансляцию в интернете. Я тоже каждый год бываю на форуме. Это всегда очень интересное для меня даже в профессиональном плане событие. В этом году, правда, для меня этот период особый, поэтому между определением структуры правительства и назначением отдельных членов правительства РФ я постараюсь некоторые свои соображения высказать и на этом форуме", — сказал Медведев.

Он отметил, что видит, как меняется программа, "как она отражает все новое, что появляется в нашем мире". В качестве примера премьер привел дискуссии по международной повестке, спортивному праву и применению цифровых технологий в юриспруденции, а также целому ряду "других, весьма любопытных вещей, включая состязание между ботом и человеком".

"Как я понимаю, (оно) тоже будет происходить. Интересно было бы узнать, кто все-таки победит в этом состязании", — добавил Медведев.

Он также отметил, что тема пленарного заседания – будущее юридической профессии, и, по словам премьера, он считает это будущее интересным.

"Уверен, что будущее у нашей профессии есть… будущее, безусловно, очень интересное и совсем не такое, какое мы могли представить, когда учились. Особенно те, кто учился уже десятилетия назад. Очевидно, что без профессиональных юристов ни одно общество даже в ближайшей перспективе и в отдаленной перспективе не обойдется: так было вчера и так, наверное, будет завтра. Но то, что наша профессия изменится, это очевидно", — добавил премьер.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума-2018.