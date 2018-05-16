В России продолжат тестировать передовое правовое регулирование

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Власти продолжат создавать "регуляторные песочницы", где будет тестироваться самое передовое правовое регулирование, и лучшие практики после будут распространяться на экономику в целом, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума.

"Мы продолжаем создавать так называемые "регуляторные песочницы". То есть экспериментальные зоны, в которых будет тестироваться самое передовое правовое регулирование. А лучшие практики — будут распространяться на экономику в целом. В России уже действуют территории опережающего развития с особым правовым режимом — Свободный порт Владивосток. Совсем скоро мы планируем создать специальные районы в Приморском крае и Калининградской области — на островах Русский и Октябрьский", — сказал Медведев.

Премьер отметил, что в рамках наднациональных объединений открываются перспективные возможности.

"Мы активно работаем с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу, в том числе по цифровой повестке. У нас есть уникальный шанс выстроить инфраструктуру экономического взаимодействия на основе самых современных технологий, обеспечить совместимость платформ для обмена данными, внедрить сервисы товаров и услуг. Наша цель — создать на всем Евразийском пространстве рынок без барьеров, изъятий и ограничений с единой таможенной территорией", — добавил он.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума-2018.