Три многодетные семьи в тюменских селах получат адресную помощь

ТЮМЕНЬ, 16 май — РИА Новости. Тюменские власти окажут адресную господдержку трем многодетным семьям, проживающим в сельской местности; получатели смогут направить средства на строительство собственных домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора.

"Тюменская область оказывает адресную социальную помощь большим многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогает им отремонтировать или достроить свое единственное жилье. Губернатор Владимир Якушев в режиме видео-конференц-связи провел личный прием с тремя такими семьями и поручил выделить деньги на условиях социального контракта, который предусматривает целевое расходование в соответствии с утвержденной сметой", — сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы губернатора, три семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, проживают в Казанском, Ишимском и Тюменском районах, в каждой воспитывается по пять детей, собственных средств на улучшение жилищных условий родители не имеют.

Например, семья из Ишимского района потеряла свой единственный дом в результате пожара, строение восстановлению не подлежит.

"Областной бюджет поддержит семью в этой трудной жизненной ситуации и окажет помощь в приобретении стройматериалов для возведения нового дома. Главная задача, чтобы дома были отремонтированы и достроены", — цитирует главу региона Владимира Якушева его пресс-служба.

По поручению губернатора, социальные службы территорий должны взять тему на контроль, особое внимание обращая на обеспечение в домах пожарной безопасности.

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