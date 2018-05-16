В Ростовской области наградили семьи, прожившие в браке более 25 лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая – РИА Новости. Пятьдесят супружеских пар, проживших в браке более 25 лет и внесших личный вклад в развитие Ростовской области, получили губернаторский знак "Во благо семьи и общества", сообщает правительство региона.

Награждение состоялось в Международный День семьи в Волгодонске Ростовской области. Каждая из представленных донских семей является примером супружества и родительства, имеет региональные или федеральные награды. Надпись на знаке гласит: "За сохранение нравственных, семейных традиций и ценностей, вклад в развитие Ростовской области".

"Семь лет назад в нашей области зародилась новая традиция – награждать счастливые семейные пары, прожившие в крепком союзе свыше 25 лет, знаком губернатора Ростовской области "Во благо семьи и общества". Знак уже получили 600 супружеских пар", — сказал замглавы области Сергей Бондарев.

В этот раз знаком, в том числе, были отмечены супруги Соловьевы из Сальского района – "бриллиантовые юбиляры", прожившие 60 лет в браке. Их дети в этом году также отмечают юбилеи семейной жизни — 25 и 35 лет.

"Для российского общества семья всегда являлась фундаментальной основой. Первоочередные задачи, стоящие сегодня перед государственной семейной политикой, это укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с детьми, создание необходимых условий для реализации семьями своих функций", — сказал Бондарев.

Другие новости региона читайте здесь >>