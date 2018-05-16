Участников учений в Подмосковье оснастили спецтехникой Швабе

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) передал участникам противопожарных тактических учений в Подмосковье специальные бинокли, имеющие стопроцентную пылевлагозащищенность, диоптрийную регулировку, а также надежно работающие в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого ходит предприятие.

Как отмечает пресс-служба, противопожарные учения в Подмосковье проводятся ежегодно в преддверии пожароопасного сезона. В 2018 году в мероприятии приняли участие представители МЧС России по Московской области, специального управления №3 МЧС России, Мособлпожспаса, Всероссийского добровольного пожарного общества, комитета лесного хозяйства Московской области и другие организации.

"Бинокли оснащены оригинальной оптической системой, которая в процессе контроля за учениями обеспечила качественную картинку. Благодаря уникальному механизму стабилизации прибор идеально подходит для работы с подвижного основания, обеспечивая комфортные условия для пользователя. По сравнению с другими изделиями этой группы его длина и вес до 20% меньше. В числе важных преимуществ — эргономичный корпус с улучшенной защитой от пыли, влаги и перепада температур", ‒ сказал генеральный директор ЗОМЗ Андрей Расторгуев.