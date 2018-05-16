Тюменские власти наградили медалями многодетных родителей

ТЮМЕНЬ, 16 мая — РИА Новости. Правительство Тюменской области в Международный день семьи, который отмечается 15 мая, наградило 14 многодетных матерей медалью "Материнская слава" и 18 многодетных отцов медалью "Отцовская доблесть"; среди награжденных — родители, воспитывающие от пяти до 12 детей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Мировоззренческие принципы и отношение к окружающим закладываются, прежде всего, в семье. Каждый родитель знает, как много сил, терпения и труда надо вложить, чтобы воспитать достойного человека и гражданина. Моя мечта, чтобы во всех тюменских семьях всегда царили любовь, уважение друг к другу и взаимопонимание. Убежден, чем больше будет счастливых семей, тем лучше и добрее будет наш мир",- сказал глава региона Владимир Якушев, поздравляя награжденных.

По данным пресс-службы губернатора, в Тюменской области более 78 тысяч детей воспитывается в многодетных семьях. В 2017 году в молодых семьях родилось около восьми тысяч первенцев, почти две тысячи семей стали многодетными.

Заместитель губернатора Ольга Кузнечевских отметила, что Тюменская область может и должна стать территорией без сирот. С этой целью в регионе реализуется специальный социальный проект.

"В нашем регионе нет детских домов. Но это не означает, что нет детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в особой заботе. И в этом серьезную помощь нам оказывают общественные и социально ориентированные некоммерческие организации, неравнодушные граждане. Большое спасибо им за это. Сегодня 96 процентов таких детей воспитываются в семьях", — цитирует Кузнечевских пресс-служба губернатора.

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