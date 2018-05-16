Совфед поддержит закон о наказании за вовлечение детей в незаконные акции

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о поддержке законопроекта об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции и выразила уверенность в том, что документ будет поддержан всей верхней палатой.

"Естественно, инициативу поддерживаю. Говорю "естественно", так как год назад высказывала мысль о необходимости разработки и принятия такого закона. Государственной Думой он ещё не принят, официально в Совет Федерации не поступал. Но с его концепцией знакома, считаю её продуманной и взвешенной. Знаю, что также её оценивают многие мои коллеги. Не думаю, что его одобрение в нашей палате будет сопряжено с какими-либо серьёзными проблемами", — сказала она в интервью РИА Новости.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Предлагается внести соответствующую норму в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Предполагается, что организаторам несанкционированных акций будет грозить до полумиллиона рублей штрафа или арест на 15 суток за вовлечение несовершеннолетних.

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