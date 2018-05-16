МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Закон о контрсанкциях, принятый Госдумой РФ в первом чтении, не будет содержать ограничений по экспорту из США лекарств и медтехники, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Напоминаю, закон рамочный, и никаких ограничений, которые так волновали людей, — относительно лекарственных средств и медтехники — в проекте не содержится, как и мер, которые могли бы причинить вред нашей стране, обществу, гражданам", — сказала Матвиенко.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев сообщил РИА Новости, что ко второму чтению законопроекта о контрсанкциях в документ будут внесены изменения, согласно которым ограничения не коснутся поставки лекарств и электроники, аналоги которых не производятся в России.

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах на действия США и других стран. Второе чтение запланировано на 17 мая. Законопроекты, внесенные группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, дают право правительству по решению президента вводить контрсанкции в ответ на недружественные действия США и других стран против России и вводят уголовную ответственность за применение западных санкций на территории РФ. Оба документа в понедельник были приняты Госдумой в первом чтении.