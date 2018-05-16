МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Закон о контрсанкциях, принятый Госдумой РФ в первом чтении, не будет содержать ограничений по экспорту из США лекарств и медтехники, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Напоминаю, закон рамочный, и никаких ограничений, которые так волновали людей, — относительно лекарственных средств и медтехники — в проекте не содержится, как и мер, которые могли бы причинить вред нашей стране, обществу, гражданам", — сказала Матвиенко.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев сообщил РИА Новости, что ко второму чтению законопроекта о контрсанкциях в документ будут внесены изменения, согласно которым ограничения не коснутся поставки лекарств и электроники, аналоги которых не производятся в России.