В Роспотребнадзоре обсудили реализацию майского указа

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Изменения, которые потребуются для выполнения "майского указа" президента РФ Владимира Путина, обсудили в Роспотребнадзоре, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, на заседании ученого совета федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека председатель совета Анна Попова подчеркнула, что дальнейшая работа по реализации отраслевых программ должна быть скорректирована с учетом "майского указа" президента РФ.

"Выполнение данных задач потребует дальнейшего развития и совершенствования потенциала научных организаций Роспотребнадзора, расширения спектра исследований и разработок, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, внедрения их результатов в практику. Членами ученого совета было принято решение о внесении необходимых изменений и дополнений в отраслевые программы с учетом состоявшегося обсуждения", — говорится в сообщении.