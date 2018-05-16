08:1316.05.2018
(обновлено: 08:19 16.05.2018)
19724
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Чувство гордости за страну при просмотре церемонии инаугурации президента россияне стали испытывать чаще: в прошлые годы о нем говорили чуть более трети респондентов, а на этот раз ощутили более половины ознакомившихся с содержанием церемонии, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Прошедшая 7 мая церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина, по данным ВЦИОМ, привлекла внимание 57% россиян: 21% граждан смотрели трансляцию в прямом эфире, а 36% увидели основные моменты позже в новостях или интернете.
"В этом году более половины россиян (53%), следивших за инаугурацией в прямом эфире или по выпускам новостей, испытали чувство гордости за страну (в 2008 и 2012 годах эта доля составляла 35% и 34% соответственно)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Церемония инаугурации сопровождалась для зрителей в основном положительными эмоциями: у 31% она вызвала надежду, у 17% — радость, еще 13% испытали интерес, а 11% — восхищение, следует из результатов опроса. Социологи при этом отмечают, что позитивные эмоции заметно преобладают. Так, только 3% остались разочарованы увиденным, у 2% церемония вызвала скуку, по 1% опрошенных сказали, что почувствовали раздражение и возмущение.
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Whatsapp
Viber
Telegram
Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что оценка такого события, как инаугурация, "это индикатор отношения населения к главе государства". По его словам, данные нынешнего исследования ВЦИОМ позволяют сделать как минимум два значимых вывода.
"С одной стороны, попытки отдельных политических сил создать негативный эмоциональный фон вокруг инаугурации президента не удались. Она вызвала, бесспорно, положительные эмоции у россиян. С другой, интерес к событию является проявлением высокого уровня интереса к личности главы государства, что очень важно, учитывая время нахождения у власти Владимира Путина", — сказал эксперт, комментируя результаты опроса.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 и 12 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2008 и 2012 году проводились аналогичные квартирные опросы.
Церемония инаугурации президента России прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Она стала четвертой в политической карьере Владимира Путина. Однако на этот раз глава государства направился на инаугурацию из своего рабочего кабинета в Сенатском корпусе Кремля, а не из Дома правительства.
После того, как президенту поступил сигнал о готовности к церемонии, Путин надел пиджак и направился в зал.
Зрители, смотревшие прямую трансляцию церемонии, впервые смогли увидеть приемную президента и другие помещения рабочей резиденции главы государства, обычно скрытые от глаз публики.
На мероприятии присутствовали члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда и представители дипломатического корпуса.
Вдова первого президента России Наина Ельцина перед началом церемонии инаугурации.
Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле. Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте. Новый лимузин президента, полностью произведенный из российских комплектующих, получил название "Сенат-лимузин".
Председатель правительства Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и экс-канцлер Германии Герхард Шредер перед началом церемонии в Кремле.
Министр обороны Сергей Шойгу в Большом Кремлевском дворце.
Американский актнр Стивен Сигал с супругой Эрдэнэтуе Бацук перед началом церемонии.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Кремле.
Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтией Талгат Сафа Таджуддин в ожидании церемонии инаугурации президента.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Знаменосцы Роты почетного караула под торжественный марш внесли в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца государственный флаг России и президентский штандарт (изображение двуглавого орла на фоне триколора).
Специальный экземпляр Конституции во время церемонии инаугурации президента устанавливается на трибуне по правую руку, а Знак президента - по левую.
Глава государства прибыл в Большой Кремлевский дворец за пять минут до начала церемонии. Для того, чтобы пройти в Андреевский зал, президент под бой курантов прошел через Георгиевский и Александровский залы Кремля.
На инаугурацию президента приехали все сопредседатели избирательного штаба Путина, были приглашены так же волонтеры и активисты, участвовавшие в его избирательной кампании.
На трибуне рядом с президентом находились председатель Конституционного суда и спикеры Совета Федерации и Госдумы.
Во время произнесения текста присяги глава государства кладет правую руку на Конституцию, после чего председатель Конституционного суда объявил о вступлении главы государства в должность и вручил ему символы власти.
Согласно конституции, после вступления в должность вновь избранного главы государства, правительство России ушло в отставку. По закону, у президента есть две недели, чтобы предложить Госдуме кандидатуру на пост премьера. Однако Путин уже в день инаугурации внес на рассмотрение ГД кандидатуру Медведева на этот пост.
После произнесения текста присяги глава государства выступил с речью, в которой обозначил основные приоритеты своей работы на ближайшие шесть лет.
Владимир Путин отметил, что нынешнее время для России - эпоха перемен, а решения, принятые на этом этапе, определят ее судьбу на десятилетия вперед. Президент пообещал сделать все, что в его силах, чтобы создать условия для развития страны.