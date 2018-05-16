МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Чувство гордости за страну при просмотре церемонии инаугурации президента россияне стали испытывать чаще: в прошлые годы о нем говорили чуть более трети респондентов, а на этот раз ощутили более половины ознакомившихся с содержанием церемонии, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Прошедшая 7 мая церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина, по данным ВЦИОМ, привлекла внимание 57% россиян: 21% граждан смотрели трансляцию в прямом эфире, а 36% увидели основные моменты позже в новостях или интернете.

"В этом году более половины россиян (53%), следивших за инаугурацией в прямом эфире или по выпускам новостей, испытали чувство гордости за страну (в 2008 и 2012 годах эта доля составляла 35% и 34% соответственно)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Церемония инаугурации сопровождалась для зрителей в основном положительными эмоциями: у 31% она вызвала надежду, у 17% — радость, еще 13% испытали интерес, а 11% — восхищение, следует из результатов опроса. Социологи при этом отмечают, что позитивные эмоции заметно преобладают. Так, только 3% остались разочарованы увиденным, у 2% церемония вызвала скуку, по 1% опрошенных сказали, что почувствовали раздражение и возмущение.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что оценка такого события, как инаугурация, "это индикатор отношения населения к главе государства". По его словам, данные нынешнего исследования ВЦИОМ позволяют сделать как минимум два значимых вывода.

"С одной стороны, попытки отдельных политических сил создать негативный эмоциональный фон вокруг инаугурации президента не удались. Она вызвала, бесспорно, положительные эмоции у россиян. С другой, интерес к событию является проявлением высокого уровня интереса к личности главы государства, что очень важно, учитывая время нахождения у власти Владимира Путина", — сказал эксперт, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 и 12 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2008 и 2012 году проводились аналогичные квартирные опросы.