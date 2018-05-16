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Общество

Россияне рассказали, какие эмоции испытали при просмотре инаугурации Путина

Сюжет:
Инаугурация Владимира Путина (138)
08:1316.05.2018
(обновлено: 08:19 16.05.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин после церемонии инаугурации. 7 мая 2018Президент РФ Владимир Путин после церемонии инаугурации. 7 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Чувство гордости за страну при просмотре церемонии инаугурации президента россияне стали испытывать чаще: в прошлые годы о нем говорили чуть более трети респондентов, а на этот раз ощутили более половины ознакомившихся с содержанием церемонии, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Прошедшая 7 мая церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина, по данным ВЦИОМ, привлекла внимание 57% россиян: 21% граждан смотрели трансляцию в прямом эфире, а 36% увидели основные моменты позже в новостях или интернете.

"В этом году более половины россиян (53%), следивших за инаугурацией в прямом эфире или по выпускам новостей, испытали чувство гордости за страну (в 2008 и 2012 годах эта доля составляла 35% и 34% соответственно)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Церемония инаугурации сопровождалась для зрителей в основном положительными эмоциями: у 31% она вызвала надежду, у 17% — радость, еще 13% испытали интерес, а 11% — восхищение, следует из результатов опроса. Социологи при этом отмечают, что позитивные эмоции заметно преобладают. Так, только 3% остались разочарованы увиденным, у 2% церемония вызвала скуку, по 1% опрошенных сказали, что почувствовали раздражение и возмущение.

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© РИА Новости
Путин вступил в должность президента России. Кадры церемонии

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что оценка такого события, как инаугурация, "это индикатор отношения населения к главе государства". По его словам, данные нынешнего исследования ВЦИОМ позволяют сделать как минимум два значимых вывода.

"С одной стороны, попытки отдельных политических сил создать негативный эмоциональный фон вокруг инаугурации президента не удались. Она вызвала, бесспорно, положительные эмоции у россиян. С другой, интерес к событию является проявлением высокого уровня интереса к личности главы государства, что очень важно, учитывая время нахождения у власти Владимира Путина", — сказал эксперт, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 и 12 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2008 и 2012 году проводились аналогичные квартирные опросы.

Инаугурация Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЦеремония инаугурации президента России прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Она стала четвертой в политической карьере Владимира Путина. Однако на этот раз глава государства направился на инаугурацию из своего рабочего кабинета в Сенатском корпусе Кремля, а не из Дома правительства.Избранный президент РФ Владимир Путин в рабочем кабинете перед церемонией инаугурации в Кремле
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Церемония инаугурации президента России прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Она стала четвертой в политической карьере Владимира Путина. Однако на этот раз глава государства направился на инаугурацию из своего рабочего кабинета в Сенатском корпусе Кремля, а не из Дома правительства.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПосле того, как президенту поступил сигнал о готовности к церемонии, Путин надел пиджак и направился в зал.Избранный президент РФ Владимир Путин в Сенатском корпусе Московского Кремля перед церемонией инаугурации. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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После того, как президенту поступил сигнал о готовности к церемонии, Путин надел пиджак и направился в зал.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкЗрители, смотревшие прямую трансляцию церемонии, впервые смогли увидеть приемную президента и другие помещения рабочей резиденции главы государства, обычно скрытые от глаз публики.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремль. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Зрители, смотревшие прямую трансляцию церемонии, впервые смогли увидеть приемную президента и другие помещения рабочей резиденции главы государства, обычно скрытые от глаз публики.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкНа мероприятии присутствовали члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда и представители дипломатического корпуса.Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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На мероприятии присутствовали члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда и представители дипломатического корпуса.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВдова первого президента России Наина Ельцина перед началом церемонии инаугурации.Наина Ельцина перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Вдова первого президента России Наина Ельцина перед началом церемонии инаугурации.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВладимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле. Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте. Новый лимузин президента, полностью произведенный из российских комплектующих, получил название "Сенат-лимузин".Автомобиль Aurus кортежа президента РФ. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле. Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте. Новый лимузин президента, полностью произведенный из российских комплектующих, получил название "Сенат-лимузин".
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и экс-канцлер Германии Герхард Шредер перед началом церемонии в Кремле.Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и экс-канцлер Германии Герхард Шредер (справа налево) на церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и экс-канцлер Германии Герхард Шредер перед началом церемонии в Кремле.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр обороны Сергей Шойгу в Большом Кремлевском дворце.Министр обороны РФ Сергей Шойгу после церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр обороны Сергей Шойгу в Большом Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкАмериканский актнр Стивен Сигал с супругой Эрдэнэтуе Бацук перед началом церемонии.Американский актёр Стивен Сигал с супругой Эрдэнэтуе Бацук перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Американский актнр Стивен Сигал с супругой Эрдэнэтуе Бацук перед началом церемонии.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Кремле.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Кремле.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПредседатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтией Талгат Сафа Таджуддин в ожидании церемонии инаугурации президента.Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтией Талгат Сафа Таджуддин перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтией Талгат Сафа Таджуддин в ожидании церемонии инаугурации президента.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин.Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкЗнаменосцы Роты почетного караула под торжественный марш внесли в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца государственный флаг России и президентский штандарт (изображение двуглавого орла на фоне триколора).Солдаты Президентского полка вносят штандарт президента РФ и государственный флаг РФ на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Знаменосцы Роты почетного караула под торжественный марш внесли в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца государственный флаг России и президентский штандарт (изображение двуглавого орла на фоне триколора).
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСпециальный экземпляр Конституции во время церемонии инаугурации президента устанавливается на трибуне по правую руку, а Знак президента - по левую.Солдаты Президентского полка вносят знак президента РФ и специальный экземпляр Конституции РФ на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Специальный экземпляр Конституции во время церемонии инаугурации президента устанавливается на трибуне по правую руку, а Знак президента - по левую.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлава государства прибыл в Большой Кремлевский дворец за пять минут до начала церемонии. Для того, чтобы пройти в Андреевский зал, президент под бой курантов прошел через Георгиевский и Александровский залы Кремля.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава государства прибыл в Большой Кремлевский дворец за пять минут до начала церемонии. Для того, чтобы пройти в Андреевский зал, президент под бой курантов прошел через Георгиевский и Александровский залы Кремля.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкНа инаугурацию президента приехали все сопредседатели избирательного штаба Путина, были приглашены так же волонтеры и активисты, участвовавшие в его избирательной кампании.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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На инаугурацию президента приехали все сопредседатели избирательного штаба Путина, были приглашены так же волонтеры и активисты, участвовавшие в его избирательной кампании.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкНа трибуне рядом с президентом находились председатель Конституционного суда и спикеры Совета Федерации и Госдумы.Избранный президент РФ Владимир Путин и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин (слева) во время церемонии инаугурации в Кремле
© РИА Новости / Александр Астафьев
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На трибуне рядом с президентом находились председатель Конституционного суда и спикеры Совета Федерации и Госдумы.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время произнесения текста присяги глава государства кладет правую руку на Конституцию, после чего председатель Конституционного суда объявил о вступлении главы государства в должность и вручил ему символы власти.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Во время произнесения текста присяги глава государства кладет правую руку на Конституцию, после чего председатель Конституционного суда объявил о вступлении главы государства в должность и вручил ему символы власти.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкСогласно конституции, после вступления в должность вновь избранного главы государства, правительство России ушло в отставку. По закону, у президента есть две недели, чтобы предложить Госдуме кандидатуру на пост премьера. Однако Путин уже в день инаугурации внес на рассмотрение ГД кандидатуру Медведева на этот пост.Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Светлана Медведева, Жан-Клод Килли и Наина Ельцина на церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Согласно конституции, после вступления в должность вновь избранного главы государства, правительство России ушло в отставку. По закону, у президента есть две недели, чтобы предложить Госдуме кандидатуру на пост премьера. Однако Путин уже в день инаугурации внес на рассмотрение ГД кандидатуру Медведева на этот пост.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПосле произнесения текста присяги глава государства выступил с речью, в которой обозначил основные приоритеты своей работы на ближайшие шесть лет.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
После произнесения текста присяги глава государства выступил с речью, в которой обозначил основные приоритеты своей работы на ближайшие шесть лет.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВладимир Путин отметил, что нынешнее время для России - эпоха перемен, а решения, принятые на этом этапе, определят ее судьбу на десятилетия вперед. Президент пообещал сделать все, что в его силах, чтобы создать условия для развития страны.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. Слева: председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Справа: председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Владимир Путин отметил, что нынешнее время для России - эпоха перемен, а решения, принятые на этом этапе, определят ее судьбу на десятилетия вперед. Президент пообещал сделать все, что в его силах, чтобы создать условия для развития страны.
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