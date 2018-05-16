МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Инаугурация Владимира Путина привлекла внимание более половины россиян: каждый пятый смотрел трансляцию церемонии в прямом эфире, каждый третий узнал об основных моментах позже из интернета и новостных выпусков, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Церемония вступления в должность избранного президента страны, как и в 2008, 2012 годах, привлекла внимание большинства россиян (57% в 2018 году): 21% граждан следили за прямой трансляцией, 36% — увидели основные моменты в выпусках новостей и интернет-публикациях", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

По данным ВЦИОМ, в 2008 году с ходом церемонии инаугурации в прямом эфире или через СМИ ознакомились 53%, а шесть лет назад – 59% россиян.

Социологи отмечают, что зрителей, видевших трансляцию церемонии полностью, традиционно больше среди респондентов старшего возраста, чем в кругу молодежи: на этот раз прямой эфир смотрели 45% опрошенных старше 60 лет и только 6% в группе от 18 до 34 лет.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 и 12 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2008 и 2012 году проводились аналогичные квартирные опросы.