МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой поддержать привлечение российского тренера в качестве наставника футбольного клуба "Зенит".
"Прошу Вас поддержать инициативу значительного, если не подавляющего, числа болельщиков и выступить с поддержкой привлечения российского тренера в качестве наставника "Зенита". Данный шаг стал бы демонстрацией преемственности в российском спорте и способствовал бы развитию новых поколений наставников и спортсменов", — написал в письме Милонов, которое находится в распоряжении РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что футбольный клуб "Зенит" является одним из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга во всем мире, а также в этом году клуб отмечает 93-летие со дня основания.
Парламентарий отметил, что сейчас в "зенитовской" среде вновь разгораются споры о кандидатуре будущего тренера клуба.
"Эксперты называют различные имена претендентов, но многие болельщики хотели бы видеть на тренерской скамье не какого-нибудь очередного иностранного гастролера, а нашего соотечественника, выходца из отечественной футбольной школы и традиции", — также написал Милонов.
Руководство "Зенита" в воскресенье объявило, что договорилось о досрочном расторжении контракта с главным тренером 53-летним Роберто Манчини. Тренер возглавил сборную Италии, контракт рассчитан на два года, специалист будет получать два миллиона евро в год. Под руководством Манчини "Зенит" занял пятое место в чемпионате России и дошел до 1/8 финала Лиги Европы.