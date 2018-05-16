ЯЛТА, 16 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о неправильном толковании СМИ ее слов о том, что условия содержания в российских тюрьмах лучше, чем в американских, сообщается на сайте омбудсмена.

Ранее во вторник в ходе заседания комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Москалькова заявила, что российские тюрьмы являются "курортом" по сравнению с тюрьмами США.

"Татьяна Москалькова обратила внимание, что некоторые СМИ некорректно интерпретировали её реплику о преимуществах отечественных мест заключения в сравнении с американскими. Речь шла об условиях, в которых отбывает наказание Константин Ярошенко: жёсткое, даже жестокое отношение тюремной администрации, скудное питание, несвоевременная медицинская помощь, отсутствие длительных свиданий — всё это поставило его буквально на грань выживания", — сказано на сайте.

Там поясняется, что омбудсмен хотела в очередной раз привлечь внимание гражданского общества и СМИ к судьбе Ярошенко, чтобы совместными усилиями добиться его помилования.

На сайте говорится, что пенитенциарная система России, по мнению Москальковой, всё больше совершенствуется и "стремится к самым высоким международным стандартам", однако остается еще немало недостатков, которые в том числе отмечают осужденные и их родственники в обращениях к уполномоченному.

"Однако важно, что ситуация выправляется, причём во многом благодаря инструментам гражданского общества: институту уполномоченных по правам человека и общественных наблюдательных комиссий, тесно взаимодействующих со структурами власти", — передает сайт.

Россиянина, летчика Константина Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.

Москалькова в апреле направила повторные обращения к главе пенитенциарной системы США — с просьбой разъяснить ужесточение условий содержания под арестом российского летчика Константина Ярошенко — и в генпрокуратуру страны — с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в Россию.