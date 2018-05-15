Тула принимает молодежный форум СНГ

ТУЛА, 15 мая — РИА Новости. Молодежный культурный форум государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) "Содружество, устремленное в будущее: культура, традиции, современность" открылся во вторник в Туле в рамках Года культуры в странах СНГ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

По его словам, мероприятие объединило преподавателей, студентов и аспирантов гуманитарных вузов, деятелей культуры и искусства, руководителей министерств и ведомств, представителей музеев, театров, музыкальных учреждений и киноиндустрии стран СНГ. Среди стран-участниц — Россия, Азербайджан, Армения, Белорусия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

"На форуме работают восемь дискуссионных секций, посвященных музейному делу, добровольчеству в сфере культуры, театру, современному кино, музыке, роли русского языка в интеграции культурного пространства СНГ и использованию цифровых технологий в сфере культуры", — сказал собеседник агентства.

Приветствуя участников форума, заместитель губернатора Вячеслав Федорищев отметил, что Тульская область активно сотрудничает с другими странами в вопросах культуры. "Мы часто проводим совместные выставки и взаимные гастроли творческих коллективов. Наш регион всегда рад зарубежным гостям и готов к диалогу в самых разных направлениях", — сказал он.

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