В Свердловской области около 14 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Около 14 тысяч человек в Свердловской области остались без электроснабжения из-за дождя и сильного ветра, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Отмечается, что с 20.00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер с порывами до 20 метров в секунду) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ОАО "МРСК Урала" – "Свердловэнерго").

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 14000 человек). Мощность отключенных потребителей – 25,5 МВт. Температура наружного воздуха — 6 градусов", — говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 18 бригад в составе 62 человек и 20 единиц специальной техники, сообщает министерство.