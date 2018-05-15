В Свердловской области около 14 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Около 14 тысяч человек в Свердловской области остались без электроснабжения из-за дождя и сильного ветра, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 14000 человек). Мощность отключенных потребителей – 25,5 МВт. Температура наружного воздуха — 6 градусов", — говорится в сообщении.
К аварийно-восстановительным работам привлечено 18 бригад в составе 62 человек и 20 единиц специальной техники, сообщает министерство.