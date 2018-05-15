В Большом Болдине установят бюст Александра Невского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая — РИА Новости. Бюст святого благоверного князя Александра Невского откроют в Большом Болдине в рамках Пушкинского праздника поэзии, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии будет проходить в Большом Болдине в Нижегородской области 2-3 июня.

"Второго июня состоится открытие бюста святому благоверному князю Александру Невскому — небесному покровителю рода Пушкиных. Он будет установлен на церковной площади напротив алтарной стены родового храма в честь Успения Божией Матери в Большом Болдине", — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

На всероссийский Пушкинский праздник поэзии в Большое Болдино съедутся поэты и писатели из разных городов России.

Второго июня в Большеболдинской картинной галерее будет представлена выставка под названием "Пушкиниана молодых", экспозицию которой составят произведения студентов и преподавателей Нижегородского художественного училища и театрально-декорационного отделения Нижегородского театрального училища.

Третьего июня в церкви в честь Успения Божией Матери, родовом храме Пушкиных, будет совершена панихида по Александру Пушкину, а затем в усадьбе музея пройдет церемония возложения цветов к памятнику поэта.