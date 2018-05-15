Джефф Монсон заговорил по-русски на проекте "Ты супер!"

Джефф Монсон и Володя Скрипаль на проекте Ты супер!

Джефф Монсон и Володя Скрипаль на проекте Ты супер!

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Боец смешанных единоборств, чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон поддержал полуфиналиста проекта "Ты супер!" Владимира Скрипаля из города Лениногорск.

Владимир занимается вокалом уже семь лет, сейчас он учится в музыкальном педагогическом колледже, в дальнейшем собирается перейти в музыкальный колледж в Казани. Кроме того, он увлекается кулинарией и смешанными единоборствами.

Бойцы Федор Емельяненко и Джефф Монсон — его кумиры. Последний, узнав об интересе Владимира, решил лично его поддержать.

"Я счастлив видеть тебя! Молодец! Вова, ты — супер!", — с такими словами обратился на русском языке Монсон к молодому человеку. Затем уже на английском отметил, что тот разбудил в его сердце "самые трогательные эмоции".

Выпуск с участием Владимира Скрипаля и Джеффа Монсона зрители НТВ увидят в субботу в 20:00.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik даёт шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.