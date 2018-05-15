Спасенного тюленя выпустили в Финский залив после реабилитации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Спасенного детеныша балтийского серого тюленя выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений петербургского водоканала в Репино, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Как сообщает предприятие, тюлененка назвали Гоглик. После прохождения реабилитации животное полностью готово к самостоятельной жизни.
"За время реабилитации он не на шутку привязался к своему куратору – Вячеславу Алексееву – и на выпуске долго не хотел с ним расставаться. Вячеславу пришлось зайти в холодную воду и терпеливо ожидать, когда тюлененок последует за ним. После того как Гоглик решился нырнуть, он почувствовал себя увереннее и уплыл, чтобы снова стать полноправным обитателем Балтийского моря", — говорится в сообщении.
Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории очистных сооружений водоканала в поселке Репино (Курортный район Санкт-Петербурга) в 2013 году. За это время было спасено более 60 животных.