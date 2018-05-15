Спасенного тюленя выпустили в Финский залив после реабилитации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Спасенного детеныша балтийского серого тюленя выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений петербургского водоканала в Репино, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В конце февраля потерявшийся малыш приполз по льду Финского залива на остров Гогланд. Его нашли на крыльце дома сотрудников метеослужбы. Ему было около 10 дней, его вес составлял около 12 килограммов. Сообщение об обнаружении тюлененка поступило в центр 26 февраля, а на следующий день животное вывезли с острова на вертолете в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.

Как сообщает предприятие, тюлененка назвали Гоглик. После прохождения реабилитации животное полностью готово к самостоятельной жизни.

"За время реабилитации он не на шутку привязался к своему куратору – Вячеславу Алексееву – и на выпуске долго не хотел с ним расставаться. Вячеславу пришлось зайти в холодную воду и терпеливо ожидать, когда тюлененок последует за ним. После того как Гоглик решился нырнуть, он почувствовал себя увереннее и уплыл, чтобы снова стать полноправным обитателем Балтийского моря", — говорится в сообщении.

Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории очистных сооружений водоканала в поселке Репино (Курортный район Санкт-Петербурга) в 2013 году. За это время было спасено более 60 животных.